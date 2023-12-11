Ne diyeyim ömrüm sana

Kıymetini bilemedim

Ver selamı ol sultana

Sırda sırrı bulamadın

Gel dedikçe benden kaçtın

Derman diye ağu içtin

Konup yanlış dalı seçtin

Bülbül olup kalamadın

Haktan indi onca ayet

Edemedin gör riayet

Şimdi kime bu şikâyet

Öze doğru gelemedin

Hak sözünü bilsen gerek

Günahını bölsen gerek

Namazını kılsan gerek

Eksik idin dolamadın

Gönlündeki heves heva

İhlas o ki derde deva

Kalp kirliyse sürmen sefa

Hala bunu bilemedin

Aşkı beşer belki hoştur

Vefasız dost içi boştur

Can dediğin göçmen kuştur

Bir kanadı olamadın

Şahlar şahı Nakşi bendi

Yıktı kulda kibri yendi

Yeseviye rehber dendi

Feyziyle öz sulamadın

Deme eyvah deme yazık

Kul hakkından olmaz azık

Gönül yıkma gülden nazik

Ömründen gün çalamadın

Ne yazın var nede güzün

Doğruları görsün gözün

Fıtratına dönsün özün

Haktan niye dilemedin

Garip nice fikre dalar

Lale sümbül zikre dalar

Aşksız gönül çabuk solar

Lebbeyk diye gülemedin

Âşık İdris dünya bir han

Ol resuldür şerefle şan

Nefse uyma kurtar bir can

Yolu sıra ölemedin