Boğazlıyan’a müjdeli haber geldi. İlçeye Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılacağı söylendi.

Yozgat Valiliği tarafından Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu yapılması için sözleşme imzalandığı bildirildi.

Yozgat Valiliğinden konuya dair yapılan açıklamada, “Sözleşmesi imzalandı. Boğazlıyan İlçemize yapacağımız Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Yiğitler Şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun” denildi.

Sözleşmesi imzalanan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile vatandaşlara yeni bir hizmet sunulacak. Alpaslan Demir