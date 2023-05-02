İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Kılınç’ın “Roboküp Robotik Kodlama Eğitim Seti” adlı projesi Türkiye Birincisi olduğunu belirtti.

Yazıcı yaptığı açıklamada, “Eğitim Teknolojileri Kategorisinde 123 bin başvuru arasından İstanbul'da yapılan TEKNOFEST Türkiye finallerinde Erdoğan Akdağ Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Muhammed Ali Kılınç’ın ‘Roboküp Robotik Kodlama Eğitim Seti’ adlı projesi Türkiye Birincisi oldu. Öğrencimizi ve emeği geçen yönetici ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir