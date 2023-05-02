Türkiye’nin önemli tarım ve hayvancılık bölgeleri arasında bulunan Yozgat’ta vatandaşların, çiftçilerin ve besicilerin bilgilendirilmesi amacıyla etkin faaliyetler yürüten Yozgat Veteriner Hekimleri Odası, aynı zamanda üyelerin mesleki gelişimlerine de katkılar sunuyor. Mesleki faaliyetlerin yanında sosyal ve kültürel etkinliklerle de dikkat çeken programlar hazırlayan Yozgat VHO, veteriner hekimliğin tanımlanması amacıyla da eğitim çalışmaları yürütüyor.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından düzenlenen 2023 Dünya Veteriner Hekimleri Günü kapsamında Yozgat Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ve çalışmalardan dolayı “TVHB 2023 Hizmet Ödülü”ne layık görüldü.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan plaketi VHO Başkanı Faruk Anteplioğlu’na takdim etti.

Yozgat VHO Başkanı Faruk Anteplioğlu, Veteriner hekimliğin, çalışma alanları yönüyle son derece zor, zahmetli, riskli ve stresi yüksek bir meslek olduğuna vurgu yaparak, veteriner hekimlerin bu zorlu fiziksel ve zihinsel şartlara rağmen özveriyle görevlerini yaptıklarını ifade etti.

VHO Başkanı Anteplioğlu, Geçtiğimiz yıl Sorgun’da 25 Nisan 2022 tarihinde görevi başında katledilen meslek şehidimiz Veteriner Hekim Volkan Lale’nin acısını hala derinden hissediyoruz. Burada kamu hizmeti sunan veteriner hekimleri sağlık çalışanı olarak görmeyen yöneticilerimizin de sorumluluğu olduğunu bir kez daha tüm kamuoyuna duyuruyor, bu bir yıl içinde hiçbir yasal düzenleme yapılmamış olmasını ve yöneticilerimizin veteriner hekimleri görmezden gelmesini kabul etmiyoruz. İnsan, hayvan ve çevre sağlığı için aynı özveriyle görevimizi yapmaya devam edecek, veteriner hekimlere karşı sergilenen her türlü şiddete ve yok sayılmaya karşı mücadelemizi ise daha da artan bir kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. Haber Merkezi