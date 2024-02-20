AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından belirlenen İl Genel Meclis Üyesi Adayları seçim çalışmalarına katıldı.

Konu ile alakalı AK Parti Yozgat İl Başkanlığından yapılan açıklamada, “Gece gündüz demeden seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, Yozgat Milletvekilleri, AK Parti Belediye Başkan Adayımız ve AK Parti teşkilat mensuplarına İl Genel Meclis Üyesi Adaylarımız da sahada halkla iç içe çalışmalara katılım sağlayacaktır. Yozgat’ımıza tekrardan hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.