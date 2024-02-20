Gazeteci Cem Küçük'ün sunduğu programda, "Emekli maaşlarına zam mı geliyor? Bayram ikramiyeleri artacak mı?" gibi soruların yanıtları verildi. Emekli zammı için belirli bir tarih de açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan kira ve market fiyatlarına karşı emekli maaşlarına art arta zam yapmaya devam ediyor. Bu durum, "Emekli maaşlarına ek zam mı geliyor? Bayram ikramiyeleri artacak mı?" gibi soruları yeniden gündeme getiriyor.

Hükümetin, 31 Mart seçimlerine emeklilerden gelebilecek bir tepkiyi engellemek için emeklilere ek zam ve bayram ikramiyelerinde artış sağlama çabası içinde olduğu iddia ediliyor. Yeni zam içinse seçimden hemen sonra harekete geçileceği konuşuluyor.

TGRT Haber'de yayınlanan canlı programda, emekliler için ek zam olasılığı masada. Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, canlı yayına bağlanarak, ek zam ihtimalinin kulislerde konuşulduğunu belirtti.

"1 NİSAN'A KADAR BEKLEYİN"

Yıldız, hükümetin emeklilere zam yapma isteğine işaret ederek, "Ek zam ihtimali konuşuluyor. Bazı ekonomistler, 1 Nisan'ı işaret ediyorlar. Yani emekli maaşları 1 Nisan'da yeniden yükseltilebilir" dedi.

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 8-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını hatırlatan Yıldız, "Dolayısıyla bayram ikramiyelerinde öncesinde bir miktar artış bekleniyor" diye ekledi. Yıldız, "31 Mart 2024 tarihine kadar başvurusunu yapan EYT'liler, Ramazan Bayramı ikramiyelerini alabilecekler. Başvuru tarihi sonrasında ise kurban bayramı ikramiyesi alabilecekler" açıklamasını yaptı.

Yıldız, kurban bayramı ikramiyelerinin de 15 Haziran'a kadar yatırılacağını sözlerine ekledi.