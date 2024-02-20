Yozgat’ta baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki havaya düştü. Cemrenin ikincisinin 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsünün ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşmesi bekleniyor.

Önceki senelerde yoğun kar yağışıyla kışı geçiren Yozgat’a cemre düştü. Vatandaşlar “kış gelmeden bahar müjdelendi” diyerek bu sene Yozgat’a kar yağmayışını vurguladı.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemrelerden ilki, halk arasında "ateş", "kor" ve "köz" gibi anlamlar taşıyan ve baharın yaklaştığını simgeleyen cemre, soğuk kış günlerinin ardından havaya düştü. İkinci cemrenin suya, üçüncü cemrenin ise toprağa düşmesi ise sırasıyla 26-27 Şubat ve 5-6 Mart tarihlerinde bekleniyor.

Cemrelerin düşüş tarihleri, havayı, suyu ve toprağı ısıtarak doğanın uyanışını simgeliyor. İlk cemrenin havaya düşmesiyle birlikte, ilerleyen günlerde suya ve toprağa düşecek cemrelerin etkisiyle baharın gelmesi bekleniyor.

BAHARIN MÜJDELEYİCİSİ DÜŞTÜ

Halk arasında cemre düşmesinin, hayvancılıkla uğraşanlar için hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için ise toprağın işlenme döneminin başlayacağını müjdelediğine inanılıyor.

İkinci cemrenin suya düşmesiyle su kaynaklarının ısınması ve üçüncü cemrenin toprağa düşmesiyle birlikte tarım faaliyetleri artacak, doğa yeniden canlanacak.