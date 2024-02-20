Çalışma saatleri düzenlemesi üzerinde yapılan çalışmalar, milyonlarca çalışanı heyecanlandırdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenleme ile haftalık 45 saat olan çalışma süresinin azaltılması gündeme geldi. Bazı ülkelerde haftada 4 gün veya günlük 5 saat çalışma modelinin denendiği bilinirken, 21 yıl sonra yapılması planlanan bu değişiklik, verimliliğin artırılmasını hedefliyor. Bu düzenlemenin detayları merak edilirken, milyonlar şimdi de "Çalışma saatleri kısalırsa maaşlar da düşecek mi?" sorusunu sormaya başladı.

Çalışma saatlerindeki olası kısalma, işçiler arasında ikiye bölünmüş durumda. Bazıları, haftalık çalışma saatlerinin azalmasıyla birlikte maaşlarında bir düşüş olacağı endişesini taşırken, diğerleri ise daha fazla zamanın, para yerine tercih edilebileceğini düşünüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın düzenleme süreci, Bakan Vedat Işıkhan'ın çalışma saatlerine yönelik açıklamalarıyla başlamıştı. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz" demişti.

Bakan Işıkhan'ın bu açıklamalarının ardından, "Çalışma saatleri kısalıyor mu? Mesai saatleri değişiyor mu?" gibi sorular gündeme gelmişti. Bu hafta başında ise Bakanlık, haftalık çalışma saatlerinin azaltılması için çalışma yaptığı öğrenildi.

İş kanunundaki mevcut haftalık 45 saatlik çalışma süresinin 40 hatta 35 saate indirilmesi gündemde. Ayrıca, bazı meslek gruplarındaki 48 saatlik çalışma saatlerinin de azaltılması planlanıyor. Bu düzenlemeyle, çalışma saatlerinin azaltılmasıyla birlikte iş ve özel yaşam dengesi sağlanarak daha verimli bir çalışma hayatı hedefleniyor.

Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre, çalışma süresinin kısaltılmasının hem halk sağlığını hem de aile ilişkilerini olumlu yönde etkileyeceği belirtiliyor.

Batı Avrupa ülkeleri ile Japonya, haftada 4 gün çalışma modelini denemeye başlarken, İngiltere ise günlük 5 saat çalışma denemesi yapıyor. Türkiye'de benzer formüllerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Çalışma saatlerinin azaltılmasıyla birlikte uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma modellerinin de gündeme geldiği öğrenildi.

Türkiye, haftalık 50 saatten fazla çalışanların oranı bakımından OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Her 3 işçiden yaklaşık 1'i haftada 50 saatten fazla çalışıyor. Ana işteki haftalık ortalama çalışma süresi bakımından ise Kolombiya'dan sonra ikinci sırada bulunuyor.