Yenifakılı’da vatandaşlarla bir araya gelen Kayalar, “Bu sevgi, özlem, ilgi karşısında ne desek az kalır. Az kaldı özlem bitiyor, yeniden hizmet için geliyoruz” dedi.

Kayalar burada yaptığı konuşmada; “İktidar kanadı akla hayale gelmedik şeyler söylüyorlar. Yozgat merkezimize gelen bir sayın genel başkanımızın Yozgat’ta miting yaptılar siyaset öncesi bunlar olur, olmalıdır her parti gelmeli konuşmalı ben bu konuşmayı televizyondan izledim. Konuşmanın başında selamlama sonunda da bize oy verecek misiniz? İkisi arasında 30 dakika geçiyor bu dakikalık konuşmada Yozgat ili ile ilgili bir tek konudan bahsetmek yok. Yozgat için şu sorunu çözeceğiz bir tek şey söylenmez mi. Yozgat nasıl olsa çantada keklik Yozgatlıya dersin ki vatan, beka ondan sonra bitti. Yozgatlının şu partilisi, bu partilisi olursa olsun birbirinden vatan sevgisinden, millet sevgisinden, bayrak sevgisinden ayrılabilir mi. Bayrağa saygı dan ayrılabilir mi. Bayrak için canını vermeden ayrılabilir mi. Dininden imanında ona sahip çıkma da ayrılabilir mi. Yozgat’a gel milli duygulardan ilgili bir takım şeyler söyle ondan sonra oyları verecek misin vereceğiz. Yozgatlıya terörist diyenler lafı buraya getirenler. Bu lafı bize de bulaştırmak isteyenlere Allah akıl fikir versin eğer varsa birde vicdanları ve gece kendi muhasebelerini yaptırsınlar. Bir seçim için bu kadar olmaz. Yozgatlının en önemli özelliği şudur her şey çıkabilir ama bir tek şey çıkmaz Yozgat’ta hain çıkmaz. Bu laflarla gelip bize konuşmalar yapmak inanın Yozgatlıya karşı ne kadar saygılıdırlar onu da bilmiyorum. Bu laflara hiç cevap vermemek lazım aslında. Bizler zaten hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Ziyaret ettiğimiz yerlerde geçmiş başkanlarımız var, dernek başkanlarımız var hepimiz birlik beraberlik içerisinde bir araya geliyoruz. Ziyaretlerimiz de neler konuşuyoruz adliyemiz gitmiş bu bizim işimiz. Toprak mahsulleri gitme noktasına gelmiş bu bizim işimiz. Mektep yapacaksın mektebin yapılmamış bu bizim işimiz. Demir yolu atıl hale gelmiş bu bizim işimiz. Kayseri yüksek hızlı tren işi var olur mu olmalı kim yaptı kim yapabilir kim yaptıysa hepsine teşekkür ederiz. Yapılmamışsa bizler elimizden geldiği kadarıyla onu yapacağız ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yozgat’a da hızlı tren geldi tören de yapıldı teşekkür ederiz ama tren çalışmıyor bir seferde yaptığınız işte bir ciddiyet olsun buda yok bunların hepsi seçimle ilgili hepsi tekrar biz olalım ile ilgili. Sandıklar insanlar değerlendirme yapsın diye kuruluyor. Değerlendirme neticesinde bir karar verirsin başlatabiliyorsa yeni bir dönem başlatsın bu yeni dönemde de eğer başarısızlık varsa ona da dersin ki teşekkür ederiz sen git başkası gelecek dersin. Kendimizle ilgili kararları alacak olan ülkemizde, ilçemizde, beldemizde, köyümüzle ile kararları alacak olanları denetleme imkanını elde ederiz. Bugün bu sistem tek ağıza dayanan bir sistem. Meclis ortadan kaldırılmış meclis denen bir şey yok milletvekillerinin gücü yok. İnşallah yeni dönemde iki sandık var birisi milletvekili sandığı diğeri ise Cumhurbaşkanlığı sandığı. Bir seçime gidiliyor inşallah bu seçimde de en güzel kararı Yozgatlı verecektir. Seçim öncesi bu kadar para basıyoruz da karşılıksız para ne getirir. Yanı başımızda Kayseri var. Kayseri üretimi fazla olan bir ilimiz sanayi şehri. Kayseri’de üretilen malların yüzde kaçı ülke içinde satılıyor belki 20’si hadi 25 olsun geri kalan yurtdışında satılıyor. Yurtdışında bu ihracatta bu problem varsa Kayserili ne yapacak sıkıntı da olacak. Kayserili sıkıntı da olunca orada ki bütün insanlar sıkıntıya girecek. Bunların artık herkesin düşünmesi lazım. Sorgunda büyük galeriler oluştu bunu Türkiye’de tutturdular ülkenin her yerinden gelip alışveriş yapıyorlar. 7 bin 500 olan bir maaş var. 2008 yılında bu maaş 175 liraymış 2008’de bu maaşa 12 tane çeyrek altın alınıyormuş şimdi aynı maaşa 3 çeyrek altın alınıyordu. Bu senin paranın değeri düşmesi demek. Bu senin yaşam kalitenin düşmesi demek. Yozgat’ın bütün genelinde büyük bir Doğalgaz eksikliği var. Sulamalarda eksikliklerimiz var. Yamula barajını yapan biziz. Biziz derken Yozgatlı anlamında Yozgatlı olunca da bin yaptırdım. Nevşehir’den Abdulkadir Baş bey diye milletvekilimiz vardı oda bana yardımcı oldu. Yamula barajı iki özelliği olan bir baraj. Birisi elektrik üretiyor ikincisi ise sulama yapması lazım. Yamula barajında sulama kayseri topraklarında yok sulama yapsa bile kayseri toprakları oradan sulanmıyor. Yamula barajını yaparken suyu orada bulduk. Uzunlu barajının suyu dip tutmuyordu tutmadığı içinde verimle değil orası olmadı. Yamula barajının temelini bizler attık açılışını biz yaptık. Enerji üretmeye başladı biz ayrıldık biz ayrıldıktan sonra hiçbir hareket olmadı. Kendi elimle haritaların birçoğunu çizdim Boğazlıyan Ovakent’ten başlayacak Yenifakılı’dan Kozaklı’nın bir kısmından o bölgenin büyük kısmının sulamasını yapacaktı. Yeniden bu sulamayı nasıl yapacağımızın çalışmalarını gözden geçireceğiz. Bu Ankara’da güçle olur gücümüz olursa olur. Bizim dönemimizde önce küçük sanayi yapımına başladık. Yozgat Organize Sanayi bölgesini yaptım. Boğazlıyan bir OSB başladı deniyor gidip bakacağız eğer gerçekten bir şey yapılıyorsa önce ben alkışlar teşekkür ederim. İş sahası işi bir ilin topyekûn kalkınması ile olur. Özellikle gençler için söylüyorum Yozgat’ı kendi içinde kalkınan bir il haline dönüştürebiliriz, nasıl yeni tarımda, sanayi de bunların hepsini düşünerek bir takım proje başlatacağız. Yozgat’ta yapılacak çok iş var. Bizler bunların hepsine başlayacağız. Ben bütün mesaimi Yozgat’ın işine harcarım bana görev verirseniz. Bu seçimimiz sizler için bizler için hayırlı uğurlu olsun inşallah” diye konuştu. Yasin Nazım Kayhan