Boğazlıyan’a 12 derslikli ilkokul yapılması için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

YİĞİTLER ŞEHRİNE HAYIRLI OLSUN

Eğitime değer verdiğini her konuşmasında hatırlatan Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 12 derslikli ilkokulun Yiğitler Şehri Yozgat'a hayırlı olmasını temenni etti.

KATKI SAĞLAYANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ise, “Boğazlıyan ilçemize hayırlı olsun. İlimiz Boğazlıyan ilçesi 12 Derslikli İlkokulu yapım işi ihalesi yapılmış ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yatırımın gerçekleşmesinde başta devlet ricalimiz olmak üzere emek veren ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“SÖZLEŞME İMZALANDI”

Yozgat İl Özel İdaresi sosyal mecrasından da sözleşmenin imzalanması sonrasında açıklama paylaşıldı. Paylaşılan açıklamada, “İlimiz Boğazlıyan ilçesi 12 Derslik İlkokul yapım işi ihalesi, İl Özel İdaresince yapılmış ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yatırımın gerçekleşmesinde emek veren katkı sunan devlet ricalimize teşekkür ederiz” denildi. Melike Aslı Arslan