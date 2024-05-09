Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Özel Sektör toplantısı yapıldı.

Öğrencileri sektör ile buluşturmak amacıyla altıncısı düzenlenen Sektör Günleri Özel Sektör etkinliğine Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Şimşek’in moderatörlüğünde Çelikel Tarım Makineleri İcra Kurulu Başkanı Sayın Bekir Türkmen katıldı.

Öğrenci ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda, Bekir Türkmen, ekilebilir tarım alanlarının giderek azaldığı dünyanın gıda üretiminin her geçen yıl daha da kalabalıklaşan dünya nüfusuna paralel olarak arttırılmasına yönelik; tarımda makineleşme ve otomasyonun liderliğini üstlenerek insan ırkının temel beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi hedeflediklerini söyledi.

Başarılı olmak için azimli olmanın ve çok çalışmanın önemini anlatan Türkmen, vatanını en çok sevenin işini en iyi yapan olduğunu belirtti.