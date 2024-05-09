Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Kariyer Planlama Dersi kapsamında Sektör Günleri Söyleşisi gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi bünyesinde verilen Kariyer Planlama dersi kapsamında Diyanet işleri Başkanlığı Hizmet Alanları başlıklı Sektör Günleri söyleşisi düzenlendi.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Edibe Boyraz'ın yaptığı programa konuşmacı olarak katılan Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Ateş ve Öğr. Gör. Yasin Bedir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmet alanları, işleyişi, kurum içi hizmet ve sunulan imkânları, müftülük, vaizlik ve görev alanları ile ilgili sunum yaparak öğrencileri sektöre dair bilgilendirdi. Ayrıca Diyanet Akademi Başkanlığı bünyesinde verilen İhtisas ve Yüksek İhtisas akademi çalışmaları ile hizmette kalite ve standartların ölçüsü hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaştılar.

Program öğrencilerin istifadesine sunularak ilgi ile karşılanmış ve sunumların ardından soru cevaplarla sona erdi.