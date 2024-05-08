Yerköy Saray YİBİTAŞ İlkokulu Ortaokulu’nda, öğretmenlere yönelik “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” bilgilendirme sunumu düzenlendi.

Okul Müdürü Bekir Ercan ve Müdür Yardımcısı Taha Benik tarafından sunulan bilgilendirme sunumuna, okulda görevli tüm öğretmenler katıldı.

Yeni maarif modelinin içeriği ve uygulama planları hakkında detaylı bilgiler verilen toplantıda, öğretmenler modelin eğitim sistemine getireceği yenilikler ve sağlayacağı faydalar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Toplantının sonunda, katılımcılar yeni maarif modelinin Türk eğitim sistemine önemli katkılar sağlayacağına dair görüşlerini dile getirdiler.