Çekerek Şehit Mehmet Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Şehit Mehmet Ünver MTAL’nin hazırladığı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergine Kaymakam Fidan Bozkır, Belediye Başkanı Üzeyir İnce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, şube müdürleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Şehit Mehmet Ünver MTAL’nin hazırladığı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergi açılışı İlçe Kaymakamı Sayın Fidan Bozkır, İlçe Belediye Başkanı Sayın Üzeyir İnce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Zeki Akkan, şube müdürleri, okul müdürleri ve katılımcıların eşliğinde gerçekleştirildi.

Birbirinden ilginç etkinlik ve projelerin sergilendiği projeye emek veren idareci, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederiz” denildi.