AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

Ziyarette Bakan İbrahim Yumaklı'ya ilçe için yapılacak projeler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ayrıca talepleri de iletti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Coşar, “İlçemiz için planladığımız projeleri Ankara’da birebir takip ediyor, hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı Yozgat Milletvekilimiz Sayın Süleyman Şahan ile birlikte ziyaret ettik. Ziyaretimiz esnasında projelerimizi aktararak, taleplerimizi ilettik. İlçemize yönelik ilgi ve alakaları için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.