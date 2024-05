Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından 07 Mayıs 2024 tarihinde Sorgun ilçesinde kaçak kazı operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonda H.P., R.E.Ö., N.Ç. ve M.Y. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Operasyon sonunda yakalanan şahısların üzerinde ve kazı alanında yapılan arama neticesinde; 1 adet el dedektörü, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet balyoz ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Tabiat Varlıklarını Koruma ve kaçak kazı ile mücadele kapsamında; 07 Mayıs 2024 tarihinde Sorgun ilçesi x mevkiinde kaçak kazı yapılacağı bilgisi elde edilmiştir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı birimlerimizce, Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde bölgede yapılan devriye faaliyeti sonucunda; H.P., R.E.Ö., N.Ç. ve M.Y. isimli şahıslar kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanmışlardır. Yakalanan şahısların üzerinde ve kazı alanında yapılan arama neticesinde; 1 adet el dedektörü, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet balyoz ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan H.P., R.E.Ö., N.Ç. ve M.Y. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler devam etmektedir. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak her türlü kaçakçılık faaliyetleriyle mücadelemiz kararlıkla devam etmektedir” denildi.