Aksu, ‘Bir düşünceden ve karşılık beklemeksizin yapılan hizmetlerden ibaret olan vakıf; "Allah Rızası" mefhumunu kazanmanın yegâne yolu, hayırda evrensellik ilkesinin kılavuzudur” dedi.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu yaptığı açıklamada; “Vakıflar; Selçuklulardan Osmanlılara oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne miras kalan emanetin elçileridir. Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak kutladığımız Vakıf Haftası'nın bu yılki mottosunu "Emanetin Elçileri” olarak belirledik. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz "Vakfet, Yaşat, Yaşa" düsturundan hareket ederek tüm hizmetlerini hiçbir şekilde karşılık beklemeksizin sadece Allah rızasını kazanmak için çalışır, Vakıf kurmanın bir kültür ve medeniyet göstergesi olduğu gerçeğinden yola çıkarak; alan el ile veren el arasında köprü vazifesini yerine getirir. Ecdadımızdan bizlere miras vakıf eserlerimize Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak sahip çıkıyor, onları restore ederek gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Ecdat yadigârı vakıf eserlerimize her zaman sahip çıkıyoruz. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen, vakıf sevdalısı olduğunu her zaman dile getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve kültürün taşıyıcısı Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz Vakıf Haftası vesileyle; vakıflara gönül veren, vakıf sevgisini taşıyarak bizlere bu mirası bırakan atalarımızın ruhları şad olsun. Emanetin elçisi olan ve görevlerini başarıyla yürüten Vakıflar Genel Müdürlüğündeki değerli çalışma arkadaşlarıma ve vakıf kültürünü zenginleştiren vakıf dostlarına teşekkür ediyor, 2023 Vakıf Haftası'nın daha çok hayra, daha çok merhamete vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir