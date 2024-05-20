Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

Toplantının ana gündem maddeleri ekonomi, terörle mücadele hazırlıkları, devam eden yasal düzenlemeler ve Gazze olacak.

EKONOMİ ÖN PLANDA

Toplantının ana konusu ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele ve kamuda tasarruf paketi detaylı bir şekilde ele alınacak. Son veriler ışığında, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele stratejileri masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

Kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar da gündemde olacak. Ekonomi yönetiminin bu düzenlemeler hakkında kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

YASAL DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda yapılacak değişiklikler, soyadı düzenlemesi ve sporda şiddete yönelik önlemleri içeren 9. Yargı Paketi’nin kısa süre içinde Meclis’e sunulması planlanıyor. Bu kapsamda, kabinede yargı paketi hazırlıklarına yönelik sunum yapılacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE

Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak. İsrail’in Gazze’deki saldırıları ve bölgedeki insani durum da detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

Ankara, diplomasi trafiğini sürdürürken, Tel Aviv yönetimine karşı yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek ek adımlar ele alınacak.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Ekonomi: Enflasyonla mücadele, fahiş fiyat denetimleri, kamuda tasarruf paketi.

Yasal Düzenlemeler: Hakimler ve Savcılar Kanunu değişiklikleri, soyadı düzenlemesi, 9. Yargı Paketi.

Terörle Mücadele: İç ve sınır ötesi operasyonlar.

Gazze: İsrail saldırıları, ateşkes çabaları, insani yardım adımları.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, önemli konuları ele almak üzere bugün Beştepe’de toplanacak. Toplantının ana gündemi ekonomi olacak ve enflasyonla mücadele, kamuda tasarruf gibi konular detaylı bir şekilde ele alınacak. Ayrıca terörle mücadele ve Gazze’deki durum da masada olacak.