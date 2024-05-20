İŞKUR tarafından Ankara ili Çubuk Kaymakamlığı'na yeni 100 TYP personeli alınacağı duyuruldu. Peki başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

Ankara ili Çubuk Kaymakamlığı, İŞKUR tarafından düzenlenen duyuruyla 100 TYP personeli alımı gerçekleştirecek.

Başvurular, T.C. vatandaşı olma, malullük veya emekli aylığı almama, öğrenci olmama ve 18 yaşını doldurma gibi belirli şartları içeriyor.

Başvuru işlemleri, 20 Mayıs 2024 tarihine kadar TYP başvuru ekranından yapılabilir ve başvuru numarası olarak 320276 kullanılmalıdır.

Ayrıca, başvuruların kabul edileceği tarihler ve saatler de belirlenmiş olup, Çubuk Belediyesi Lojistik Merkezi Park Bahçeler Müdürlüğü toplantı salonunda 29 Mayıs 2024 tarihinde saat 10:00 ile 11:00 arasında Liste Yöntemi ile seçim yapılacaktır.

TYP başvuru ekranı: https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx