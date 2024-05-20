Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Aile 2023" raporunu yayımladı. Raporda, Türkiye'deki akraba evliliklerinde hafif bir düşüş gözlemlendi. 2022 yılında yüzde 8,3 olan akraba evliliği oranı, 2023 yılında yüzde 8,2’ye geriledi.

AKRABA EVLİLİKLERİNDE DÜŞÜŞ

TÜİK verilerine göre, 2023 yılında resmi evliliklerde birinci dereceden kuzenleriyle evlenen bireylerin oranı yüzde 8,2 olarak kaydedildi. Bu oran, 2022 yılında yüzde 8,3’tü. Akraba evliliği yapan bireylerin çoğunluğunu hala/dayı çocukları (%46,5), amca çocukları (%27,2) ve teyze çocukları (%26,3) oluşturuyor.

YOKSULLUK ORANLARI VE HANE HALKI YAPILARI

Raporda geniş ailelerin yüzde 25,7'sinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtildi. Tek kişilik hane halklarının oranı artarken, farklı fertlerin bir arada yaşadığı hane halklarında da artış gözlendi. 2023 yılında yoksulluk oranı yüzde 21,7 olarak kaydedildi.

HANE HALKI TİPLERİNE GÖRE DAĞILIM

Türkiye genelinde tek kişilik hane halklarının oranı 2023 yılında yüzde 19,7’ye yükseldi. Bu oran 2015 yılında yüzde 14,4’tü. Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halklarının oranı yüzde 10,6 olurken, geniş ailelerden oluşan hane halklarının oranı 2015 yılında yüzde 16,5 iken 2023 yılında yüzde 13,2'ye düştü.

ORANIN EN DÜŞÜK OLDUĞU İLLER YOZGAT VAR!

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu iller Elazığ (%13,2), Bingöl (%12,9) ve Adana (%12,7) oldu. Bu oranın en düşük olduğu iller ise Ardahan (%7,4), Kars (%8) ve Yozgat (%8,1) olarak belirlendi. Anne ve çocuklardan oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu iller Elazığ (%10,3), Bingöl (%10,2) ve Adana (%9,9) olurken, en düşük olduğu iller Ardahan (%5,2), Kars (%6) ve Yozgat (%6) olarak açıklandı.

Baba ve çocuklardan oluşan hane halklarının oranının en yüksek olduğu iller Kilis (%3,6), Malatya (%3,6) ve Hatay (%3,2) olurken, en düşük olduğu iller Nevşehir (%1,8), Sinop (%1,9) ve Tokat (%1,9) olarak kaydedildi.

AKRABA EVLİLİKLERİNDE BÖLGESEL FARKLILIKLAR

2023 yılında akraba evliliği oranının en yüksek olduğu iller Mardin (%20,1), Şanlıurfa (%18,7) ve Diyarbakır (%16,8) oldu. En düşük oranlar ise Edirne (%1,1), Kırklareli (%1,5) ve Çanakkale (%2) olarak belirlendi.

HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ AZALIYOR

Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü 2008 yılında 4 kişi iken, 2023 yılında 3,14 kişiye düştü. En yüksek ortalama hanehalkı büyüklüğüne sahip il Şırnak (4,86 kişi), en düşük ise Çanakkale (2,54 kişi) oldu.

YALNIZ YAŞAYANLARIN ORANI ARTIYOR

2023 yılında yalnız yaşayan fertlerden oluşan hane halklarının oranı yüzde 19,7’ye yükseldi. Bu oran, Gümüşhane (%30,4), Tunceli (%29,2) ve Giresun (%29) illerinde en yüksek seviyelerde bulunuyor.

Bu veriler, Türkiye'deki aile yapılarında ve sosyal dinamiklerde önemli değişiklikler olduğunu gösteriyor. TÜİK’in "İstatistiklerle Aile 2023" raporu, aile yapıları, yoksulluk oranları ve evlilik alışkanlıkları konularında önemli veriler sunuyor.