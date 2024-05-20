Bakanlık resmen duyurdu, sayaçları o tarihe kadar sökmeyenlere 10 bin TL para cezası kesilecek. Detaylar haberimizde:

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayene sürecinde önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan bu yeni yönetmelik, belirli tarihlerde sayaçlarını sökmeyen ve muayeneye tabi tutmayan vatandaşları ciddi para cezalarıyla karşı karşıya bırakacak.

Bu yeni düzenleme, sayaç muayeneleri ile ilgili kapsamlı düzenlemeler getiriyor. Elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayenesinin nasıl yapılacağı, kimler tarafından gerçekleştirileceği ve nerede uygulanacağı gibi konularda detaylı bilgiler sunuluyor. Yönetmeliğin amacı, enerji tüketiminde güvenilirliği artırmak ve sayaçların standartlara uygun olmasını sağlamak.

ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Bakanlık, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sürülen doğalgaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar sökülerek muayenesi yapılmış yeni sayaçlarla değiştirilmesini zorunlu hale getirdi. Bu süreçte mevcut sayaçların güvenilirliği sağlanacak.

Yönetmelik kapsamında, sayaç muayeneleri Bakanlık il müdürlükleri veya kullanıcıların tercih ettiği yetkili servisler tarafından yapılacak ve bu hizmetler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Muayene sırasında, sayacın tip onayı yoksa veya tip onayını etkileyecek değişiklikler varsa muayene işlemi durdurulacak ve gerekli idari işlemler başlatılacak.

10 BİN TL PARA CEZASI VAR

1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya sürülmüş veya bu dönemde son muayenesi yapılmış doğalgaz sayaçlarının kullanıcıları, 2025 yılına kadar sayaçlarını değiştirmeli ve il müdürlüklerine bildirimde bulunmalıdır. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen kullanıcılar, 10 bin TL'ye kadar para cezasıyla karşılaşacak. Ayrıca, eksik veya hatalı bildirim yapan kullanıcılar da idari yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Bu yönetmenlikle birlikte, sayaçların daha güvenli ve düzenli bir muayene süresi izlemesi hedeflenirken, kullanıcıların da daha dikkatli olmalarını sağlayacağı düşünülüyor.