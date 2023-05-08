Yeni Belediye Hizmet Binasında hizmet vermeye başladıklarını söyleyen İlçe Belediye Başkanı Ömer Açıkel, farkındalık yaratmak için bir güzel bir davranış sergiledi.

Hediye göndermeyi düşünenlere seslenen Başkan Açıkel, çelenk ve çiçek göndermek yerine SMA hastası Çınar bebeğin kampanyasına destek olunmasını rica ettiğini belirtti.

“ÇİÇEK GÖNDERMEYİN, KAMPANYAYA DESTEK OLUN”

Sosyal medya hesabından açıklama paylaşan Başkan Açıkel, “Yeni Belediye Binamızda hizmet vermeye başladık. Hayırlı olsun dilekleriniz için göndermeyi düşündüğünüz çelenk ve çiçek yerine SMA hastası Çınar bebeğin kampanyasına destek olmanızı rica ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Belediye Binamız ilçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Yeni Belediye Hizmet Binamızda hizmet vermeye başladığını söyleyen Açıkel, hizmet binasının Bahçelievler Mahallesi Alperenler Caddesi Eski Terminal Alanı’nda bulunduğunu bilgisini de aktardı. Melike Aslı Arslan