AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, yönetim kurulu üyeleri ve Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş ve Sırçalı Belediye Başkanı Ferit Koçyiğit ile İl Genel Meclis Üyesi Muktat Erdem ve partililer tarafından karşılanan AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Boğazlıyan Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret ederek partililer ile bir araya geldi.

AK Parti Yozgat Milletvekillerini Boğazlıyan’da konuk ederek, Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçiminde olduğu gibi 2. tur seçiminde de Boğazlıyan’ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük destek vereceğini vurgulayan AK Parti Boğazlıyan İlçe Başkanı Osman Düğenci, “14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimini yaşadık. Huzur ve güven ortamı içerisinde bir seçim atmosferini geride bıraktık. Şimdi; 28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben İnanıyorum ki; Sayın Cumhurbaşkanımız 2. tur da büyük bir oy farkıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir” dedi.

“BOĞAZLIYAN’IMIZI CANIGÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

AK Parti Yozgat Milletvekili ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ise, desteklerinden dolayı Boğazlıyan halkına teşekkür ederek, “14 Mayıs seçimlerinde Boğazlıyan’ımızda bizlere büyük destek verdi. Canıgönülden teşekkür ediyoruz. Bizlerde gayretli çalışmalarından dolayı İl Başkanımız ve Milletvekili arkadaşımla birlikte Boğazlıyan’ı ziyaret ederek teşekkürlerimizi ilettik. 14 Mayıs tarihinde 28. Dönem Milletvekilliği seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu seçimde Boğazlıyan’ımız Yozgat’ımız AK Parti ve Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğunu bir kez daha gösterdi. Gerçekleştirilecek olan 28 Mayıs seçimlerinde de yine Yozgat’ımız Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik duracak ve yine sayın Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz” diye konuştu.

“YOZGAT’TA 7 DÜVELE CEVAP VERDİK”

AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan da 14 Mayıs’ta Yozgat’ta da 7 düvele karşı cevap verdiklerini vurguladı, “Bizler bu vatana bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz, sahip çıkmak istiyoruz” dedi.

Şahan, “14 Mayıs akşamı sonuçlara baktığımız zaman Milletimizin sağ duyusunun sandıklara hakim olduğunu ve her bir vatandaşın üzerine ne düşüyorsa eksiksiz yaptığını hep birlikte müşahede etmiş olduk. İnşallah Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçiminde olduğu gibi 2. tur seçiminde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Yozgat’ımız yine büyük destek verecektir. 28 Mayıs’ta da Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam diyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi