Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde kalan 2 maçı iyi şekilde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda oynayacakları Arabam.com Konyaspor ve Yukatel Kayserispor maçlarının final niteliğinde olduğunu belirtti.

Bu maçları kazanmak için taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Bütün Sivaslılar için oynamak istiyoruz. Herkesi de oraya davet ediyoruz." dedi.

Çalımbay, Sivasspor'da uzun süredir görev yaptığını anımsatarak, "Burada mutlu olmasam, kalmam zaten. Çünkü 7 sene bir yerde kalmak çok zordur. Sözleşmelerim hep 1 yıllıktır. Memnunsam devam ederim, memnun değilsem izin alır giderim. Hiçbir kulübü de yüzüstü bırakıp gitmem." diye konuştu.

Sivasspor'daki görev sürecinde takımı 3 sezon üst üste Avrupa kupalarına götürdüğünü, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası kazandırdığını hatırlatan Çalımbay, yoğun maç programları nedeniyle tüm takımlardan önce sezonu açtıklarını ve en son sezonu kapatan takım olduklarını ifade etti.

Çalımbay, Sivasspor'un, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'den sonra Avrupa'da Türkiye'ye en çok puan kazandıran üçüncü takım olduğunu dile getirdi. AA

- "Bütünleşmemiz gerekiyor"

Ligde kalan maçların çok önemli olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Bu takım çok güzel şeyler yaptı. Taraftarların tribünleri doldurması, kalan 2 maçımızı çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Herkes bu işin farkında. Sonuna geldik. Mazeret yok, maç akşam ve herkes gelebilir. Bizim burada bütünleşmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalımbay, ligde son 4 hafta puan alamadıkları için üzgün olduklarını aktardı.

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile oynayacaklarını da anımsatan Çalımbay, ikinci kez kupa sevinci yaşamayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "Tek düşüncem kalan 2 maçımız"

Çalımbay, sezon sonu takımdan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"O konuya girmek istemiyorum. Zaten başkanımız açıklama yapmış. Başkana saygım sonsuzdur. Hiçbir zaman da bir takımı yarı yolda bırakıp gidecek karakterde birisi değilim. Öyle bir şey olması mümkün değil. Gidip gitmeme konusuna hiç girmek istemiyorum. Burada 3 sene çalıştım, çok güzel şeyler yaptık. Ondan sonra başkana gittim, 'Ayrılayım. Sonra tekrar gelirim.' dedim ve tekrar geldim. Zaten maçlar varken o konuya hiç girmiyorum. Onun için bu konuda konuşmaya gerek yok. Şu andaki tek düşüncem önümüzdeki 2 lig maçı. Mutsuz olsaydım, kesinlikle durmazdım. Sivaslıyım, hiçbir zaman da bu kulübü yarı yolda bırakıp gitmem. Bu sene gitsem bile tekrar bir şey olduğunda geri gelirim."

- "Lig daha önemli"

Çalımbay, Türkiye Kupası'nda finale kalmanın mı, yoksa ligin mi daha önemli olduğu yönündeki soru üzerine "Bizim için lig daha önemli. Ligde kafa olarak rahat durumda bulunsaydık, Türkiye Kupası'nda bambaşka olurduk. Ligden başka bir şey düşünmüyorum. Şu andaki hedefimiz lig. Türkiye Kupası'nda da elimizden geleni yapacağız, almak için uğraşıyoruz ama önceliğimiz lig." şeklinde konuştu.

Takımdaki geleceğini kriz ortamında konuşmanın doğru olmayacağını belirten tecrübeli teknik adam, "Burada böyle bir kriz varken, onları konuşmamız hiç doğru bir şey değil. Biz elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Hatta fazlasını yapıyoruz. Kulübümüzde para almadığımız oluyor ama hiçbir zaman burada paranız kalmaz. Öderler. Bizim şu andaki tek düşüncemiz, krizi aşmak. Bu krizi aşmamız için yönetimin, taraftarın ve futbolcuların bütünleşmesi lazım. Yöneticilerin oyunculara kucak açması, onlarla konuşması, sıkıntıları gidermesi lazım. Bizim tek düşündüğümüz kalan 2 maç ve en büyük avantajımız da sahamızda oynamamız." diyerek sözlerini tamamladı.