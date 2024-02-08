AK Parti Genel Merkezden aldığımız bilgilere göre, Yozgat ilçe belediye başkan adayları açıkladı.
İŞTE AK PARTİ’NİN İLÇE ADAYLARI
Aydıncık Mustafa Tekçam
Akdağmadeni Feridun Daştan
Boğazlıyan Gökhan Coşar
Çandır Mustafa Ertan Örgün
Çayıralan Şahin Şahiner
Çekerek Eyyüp Çakır
Yenifakılı Cevdet Aslan
Şefaatli Zeki Bozkurt
Yerköy Fatih Arslan
Sorgun Murat Gürbüz
Saraykent Ahmet Öçal
Sarıkaya Osman Gözan
Kadışehri Şahabettin Aksoy
Listede büyük bir değişiklik beklenmezken son açıklamayı AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş'ın açıklaması bekleniyor.Kaynak: Yasin Nazım Kayhan