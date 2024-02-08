AK Parti Genel Merkezden aldığımız bilgilere göre, Yozgat ilçe belediye başkan adayları açıkladı.  

Belediye Başkan adayı: "Yozgat’ımızın ileri gelenleriyle bu görevi yürüteceğim" Belediye Başkan adayı: "Yozgat’ımızın ileri gelenleriyle bu görevi yürüteceğim"

İŞTE AK PARTİ’NİN İLÇE ADAYLARI

Aydıncık Mustafa Tekçam

Akdağmadeni Feridun Daştan

Boğazlıyan Gökhan Coşar

Çandır Mustafa Ertan Örgün

Çayıralan Şahin Şahiner

Çekerek Eyyüp Çakır

Yenifakılı Cevdet Aslan

Şefaatli Zeki Bozkurt

Yerköy Fatih Arslan

Sorgun Murat Gürbüz

Saraykent Ahmet Öçal

Sarıkaya Osman Gözan

Kadışehri Şahabettin Aksoy

Listede büyük bir değişiklik beklenmezken son açıklamayı AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş'ın açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Yasin Nazım Kayhan