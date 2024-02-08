8-11 Şubat tarihleri arasında Yozgat’ta düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Güreş Serbest/Grekoromen Yıldız Erkek Grup Müsabakaları başladı.
24 ilden 368 sporcunun katıldığı müsabakaları izleyen Vali Mehmet Ali Özkan, sporculara başarılar diledi.
8-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Serbest Sitil müsabakaları Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda, 10-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Grekoromen müsabakaları Celal Atik Spor Salonu’nda yapılacak.Kaynak: Haber Merkezi