8-11 Şubat tarihleri arasında Yozgat’ta düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Güreş Serbest/Grekoromen Yıldız Erkek Grup Müsabakaları başladı.

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Fitre nedir? Fitre nasıl belirlenir? Fitre kimlere verilir? Fitre nedir? Fitre nasıl belirlenir? Fitre kimlere verilir?

24 ilden 368 sporcunun katıldığı müsabakaları izleyen Vali Mehmet Ali Özkan, sporculara başarılar diledi.

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8-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Serbest Sitil müsabakaları Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda, 10-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Grekoromen müsabakaları Celal Atik Spor Salonu’nda yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi