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Bölgeye ticaret anlamında büyük katkı sağlayacak olan bu muaazzam projede iş ortakları yerlerini almaya başladılar.

Dostlar Otomotiv ve Özaltın Otomotiv ikinci el faaliyetlerine artık Otonomi Sorgun Yozgat’ta devam edecek. Yaklaşık bin kişilik katılımla yapılan açılış büyük ses getirdi.

Sorgun Yozgat ve diğer ilçelerden katılımlarla yapılan açılışa Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci ve İlçe Müftüsü İsa Yaykın, Hasan Çelik ve Yozgat Belediye Başkan adayı Kazım Arslan katıldı.

Büyük katılımla yapılan açılışta misafirlere yemek ikramı da yapıldı. Birçok bürokratları misafir eden Otonomi Sorgun Yozgat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tunçer ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Tunçer, proje hakkında bilgi verdi. Bu büyük projenin bölgeye ticari anlamda fayda sağlayacağı söylenirken yaşam alanı olarak da birçok projenin tasarlandığı bilgisi verildi.

Dostlar Otomotiv Sahibi İş İnsanı Metin Öcal, proje hakkında şunları dile getirdi: “Otonomi Sorgun Yozgat'ta olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ticaretin Merkezi haline gelecek olan bu büyük proje hem bölgeye hem de Yozgat’a büyük katkısı olacaktır.”

Özaltın Otomotiv Sahibi İş insanı Serdar Özen ise, “Otonomi Sorgun Yozgat'ta olmak hem ticari olarak hem de yaşam alanı olarak bizlere çok şey katacak. Bizler burada olmaktan mutluyuz. Meslektaşlarımızı da bu projede olmaya davet ediyoruz” dedi.