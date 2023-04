Düzenlenen programda AK Parti Yozgat Milletvekili Adayları Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İskender Minar ve Yusuf İbiş kendilerini açıkladı.

Milletvekili adayları kendilerini tanıtmak amacıyla tek tek kürsüye çıkarak açıklama yaptılar.

Aday açıklamalarının ardından ise AK Parti Seçim Karargâhının açılışı yapıldı.

Programa AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, AK Parti Yozgat Milletvekili Adayları Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İskender Minar, Yusuf İbiş, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, parti üyeleri ve vatandaş katılım sağladı.

“AKIL DOĞRUYU SEÇEBİLMEMİZ İÇİN VERİLDİ”

1’inci sıradan aday olan ve açıklama yapan isimlerden Abdulkadir Akgül, “Akıl bize doğruyu seçebilmemiz için ve seçtiklerimizden sorumlu tutulmamız için verildi. Bana göre oy vermek hayattaki en değerli iştir. Ben kendimi bildim bileli seçimlerimi milletimden, vatanımdan yana yaptım. Her seçim bir sorumluluk gerektirir. Benim her şeyden önce sizlere karşı bir sorumluluğum var. Sevdam olan Yozgat’a karşı bir sorumluluğum var. Türk milleti ayağa kalkınca koşmak için kalkar, boş yere kalkmaz. Her şey güllük gülistanlık değil elbette. Enflasyon halkımızı yormuyor mu, yoruyor. Hepsinin farkındayız. Son yıllarda yaşadıklarımız kolay şeyler değil. Deprem felaketi dengemizi bozdu. Eski Türkiye olsaydı vay herkesin haline. 1999 depremini hatırlayın 10 gün sonra devlet deprem yerine ulaşabildi. Siyasi istikrar yoktu. Şimdi dünyadaki krizleri en iyi yöneten ülke Türkiye oldu. Cumhur ittifakı olarak daha da iyi yerlere getireceğiz Türkiye’yi. Çapanoğlu Cami Projesi, Millet Bahçesi gibi projelerimiz var elimizde. Hızlı Tren Projesi geldi mi, gelecek mi diye bir sorunumuz var. En çok da diyecekler ki, havaalanı ne zaman geliyor? Şehir Hastanesindeki doktor eksikliğimiz konuşulacak. Ama hepsini konuşacağız. Emeklilerimizin kazancının elinden alınmaması, al bayrağımızın dalgalanması, bu toprakların Türk kalması, baba ocaklarının yok olmaması, sosyal yardımların devam etmesi, kimsenin yatağına aç gitmemesi için kazanacağız. Akdağmadeni, Boğazlıyan, Aydıncık ve Çandır için kazanacağız ”şeklinde konuştu.

“DEMOKRASİSİYLE ÖVÜNEN BİR DEVLETİZ”

AK Parti 2’nci sıra Milletvekili Adayı Süleyman Şahan, “Bu devanın sancaktarlığını, bayraktarlığını, inanç darlığını yapmış ve yapmakta olan her kardeşimden Allah razı olsun. Rabbim çıktığımız bu kutlu yolda bizlerin işlerini kolaylaştırsın. Halka hizmet etmek için bu çıktığımız yolda Allah işimizi kolaylaştırsın. Rabbim bizleri hasetten, haksızlıktan, adaletsizlikten muhafaza eylesin. Ekonomisiyle güçlü, demokrasisiyle övünen bir devletiz” diye konuştu.

“MİLLETİN PARTİSİYİZ”

AK Parti 3’üncü sıra Milletvekili Adayı İskender Minar ise şu şekilde konuştu; “ Seçimlerimizin Yozgat’ımız için, Ülkemiz için, Partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 6 Şubat Depremlerinde hayatlarını kaybedenlere Partimizde görev alan ve hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. AK Parti sizlerin partisidir. AK Parti 85 milyon yurttaşımızın, vatandaşımızın tamamının Partisidir. AK Parti Milli İradenin Partisidir. AK Parti kalkınmanın adına verdiği büyük Türkiye’nin, güçlü Yozgat’ın Partisidir. Bütün yapılan başarılar sizlerin sayesinde yapılmıştır. Sizler partimize sahip çıktınız. AK Partimizi ve Yozgat’ımızı bu noktaya sizler getirdiniz. AK Parti Milleti yaşat ki Devlet yaşasın düsturunu yaşatan partidir. Milletin adamı, milletin hizmetkârı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız buradan bir selam gönderme vakti gelmedi mi. Dış güçleri alarak karşımıza çıkarken şunu demiyorlar. AK Parti Yozgat’a Üniversite açtı. AK Parti bölünmüş yollarıyla Yozgat’ı ulaşım sıkıntısından kurtardı bizler daha iyisin yapacağız demiyorlar. AK Parti Yozgat’ta 8 bin yüz konut yaptı vatandaşları ucuz ev sahibi yaptı biz daha iyisini yapacağız demiyorlar. AK Parti Şehir Hastaneleri yaptı bizler daha iyisini yapacağız demiyorlar.”

“ÜLKEYİ DÖNÜŞTÜRDÜK”

AK Parti 4’üncü sıra Milletvekili Adayı Yusuf İbiş, “14 Mayıs 2023’de AK Parti ailesi olarak yeni bir hikaye yazacağımız seçimin arifesinde bir nevi seçimin startını vermiş bulunmaktayız. Yozgat’ın en geç Milletvekili adayı olarak karşınızdayım. Burada sizlerin karşınıza çıkabiliyorsam, bu kürsüde konuşabiliyorsam önce Allah, sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesindedir. AK Parti, Cumhurbaşkanımız göreve geldiği günden itibaren seçme yaşı 18, fakat seçilme hakkı 30. Bir genç 18 yaşında gidip oyunu kullanabiliyor ama 30 yaşına kadar dur kardeşim sen henüz yönetemezsin, sen yönetileceksin diyen anlayışı Cumhurbaşkanımız ilk önce 25’e sonrasında da 18’e indirerek gençlerin önünde ki siyasi yasağı kaldırmıştır. Çok kritik bir seçime giriyoruz 2023 yılını yıllardır söyledik. Türkiye Cumhuriyetinin ikinci yüz yılına giriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüz yılına girerken bir nevi doğum sancısı çekiyor. AK Parti 20. Yılında çok ciddi hizmetler yaptı. Ülkeyi baştan sona kadar değiştirdi ve dönüştürdü. Yozgat’tan Türkiye Yüzyılına çok büyük desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan