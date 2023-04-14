Dereli, partilerinin büyük bir aile ve teşkilat olduğunu vurgulayarak, her seçimi zaferle kazandıklarını ve en büyük güçlerinin 2001 yılından günümüze kadar görev yapmış ve halen de aktif olarak görev alan teşkilat mensupları olduğunu ifade etti.

İnşallah 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşmasını gururla izleyeceklerini ifade eden Dereli, “Partimizin vefa iftarına katılım sağlayarak milletvekili adaylarımız ile bir araya geldik. AK Parti büyük bir aile ve büyük bir teşkilat. Girdiğimiz her seçimi zaferle kazanırken en büyük gücümüz 2001 den günümüze kadar bu teşkilatta görev yapmış halen de görev alan bu teşkilat mensuplar. İnşallah 14 Mayıs akşamı Sn Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasını yaparken gururla izleyeceğiz.” dedi.

İftar yemeğine AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, Yerköy’den AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Aziz Başak, AK Parti Yerköy Eski İlçe Başkanı Hacı Salih Turan, Yerköy ilçe teşkilatı ve çok sayıda partili katıldı. Haber Merkezi