Köksal sohbetinde; depremin kaçınılmaz fiziksel bir doğa olayı olduğunu, insanoğlu var olduğu sürece deprem felaketleri ile karşı karşıya kalacağını ve bu nedenle depremlerden kaçınmak yerine onunla yaşamayı öğrenilmesi gerektiğinden bahsetti. Ülkemizde meydana gelen depremlerde can kaybının yüksek olduğunu ve ortaya çıkardığı hasar ve ekonomik kayıpların büyük olduğunu ifade etti.

Köksal, daha önce yaşanan depremlerden yeteri kadar ders çıkarılmadığını, bu nedenle benzer sonuçların her depremde yaşandığını belirtti. İnşaat teknolojisinin son derece gelişmiş olmasına rağmen ülkemizde yaşanan depremlerde ağır kayıplar yaşanmasının en büyük nedeninin insan faktörü olduğunu da ifade etti.

Bununla birlikte depremin meydana getirdiği büyük hasarların birçok sebebi olduğunu, özellikle inşaat alanı için yer seçimi, yapıların taşıyıcı sistemlerinin şartnameler ve yönetmeliklere uygun tasarlanmaması, yüksek katlı yapıların tercih edilmesi, kullanılan yerinde inşaat imalat hataları ve imalatların şantiyede yetersiz denetim ve kontrolü gibi birçok nedeninin olduğunu belirtti.

Köksal ayrıca, deprem konusunda ileriye dönük alınması gereken eğitimler, tebdirler ve yapı denetimi konusunda çözüm önerilerinde bulundu. Köksal son olarak 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük deprem felaketi ile ilgili durum değerlendirmesi yaparak bilgilendirmelerde bulundu.

Konferans bitiminde Yozgat Türk Ocağı Başkanı Gökalp Çınarer, Köksal’a yönetim kurulu ve ocaklılar adına teşekkür ederek plaket takdim etti. Türk Ocağı ocakbaşı sohbetlerinin devam edeceğini belirten Çınarer, tüm katılımcılara teşekkür ederek sözlerini noktaladı. Haber Merkezi