Başkan Altuntaş, şantiye şefi Selahattin Kabaoğlu’ndan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, “Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte Yozgat Havalimanı inşaatı şantiyesini ziyaret ettik. Havalimanımızın hava tarafı tamamlanmış durumda. Kara tarafında çalışmalar 150 kişilik bir ekip ile devam ediyor. Bu yıl içerisinde kaba inşaatı tamamlanacak. Önümüzdeki yıl içinde de ince işçiliği tamamlanarak açılışı gerçekleştirilecek. Lokasyon olarak çok uygun bir konumda yer alan ve 2 milyon yolcu kapasiteli uluslar arası Yozgat havalimanı 45 metre genişliğinde 2600 metre uzunluğunda piste sahip olacak. 300 metre genişliğindeki aprona 5 uçak yan yana park yapabilecek. 35 bin metrekare alanda 14 hizmet binası yer alacak” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat’a en önemli hizmetlerinden olan ve milletvekilleri Abdulkadir Akgül ile Süleyman Şahan'ında devam eden çalışmaları yakından takip ettiğini anlatan İl Başkanı Çelebi Altuntaş, “AK Parti Hükümeti olarak ilimiz genelinde yapımı devam eden çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi ve ilimiz için yeni hizmetlerimizin planlamasına devam edecek” ifadelerini kullandı.

Ziyaret heyeti Yozgat havalimanı ile aynı mevkide bulunan Bozok Organize Sanayi Bölgesi’ni, ardından İl Özel idaresi tarafından yapılıp Yozgat Belediyesi’ne devredilen hayvan pazarı ve kesimhanesi ile hayvan hastanesi inşaatında da incelemelerde bulundu.