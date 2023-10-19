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Atatürk Anıtı’na Boğazlıyan Muhtarlar Derneği Başkanı Salih Özmen, tarafından çelenk sunma töreni ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Boğazlıyan Muhtarlar Derneği Başkanı ve Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Salih Özmen, konuşmasında; muhtarların toplumsal hayatın önemli bir parçası olduğunu ve devletin kurumsal temsilcileri olduklarını vurguladı.

Özmen, muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasındaki iletişimi kolaylaştırarak, çağdaş kamu yönetimi anlayışının gerektirdiği katılımcılığı sağladıklarını dile getirdi.

Özmen, muhtarlığın toplumun kültürel ve sosyal hayatının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Muhtarlık müessesesi, insan odaklı hizmet anlayışının icrasında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Vatandaşların tercihi ve seçimiyle iş başına gelen muhtarlar, vatandaşlar ile devlet arasında köprü vazifesi görerek devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getiriyorlar" dedi.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar ise, gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlara hizmetlerinden dolayı şükranlarını sundu. Coşar "ilçemizde görev yapan tüm muhtarlarımızın 'Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" dedi. (Haber Merkezi)