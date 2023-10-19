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Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özhan Özdemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyofizik Anabilim Dalı Prof. Dr. Cüneyt Göksoy ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri Ahmet Kiraz, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda günün anısına fotoğraf çekildi. (Haber Merkezi)