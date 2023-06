Velilere ve katılımcılara duygulu anlar yaşatan öğrenciler geleceğe dair ümitlerin yeşermesine sebep olurken, yaptıkları birbirinden güzel gösteriler katılımcıların büyük beğenisini kazandı.

Velilerin yoğun ilgi gösterdiği programa; Yozgat Valisi Ziya Polat, Vali yardımcısı Sayın Halil Dalak, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, , İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, İl Müftüsü Ali Gülden, Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, STK Başkanları, Müftü Yardımcısı Mustafa Balcıoğlu ve Şube müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

Programda konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat; "Bugün herhalde bin altı yüze yakın yavrumuzu mezun ediyoruz. Yolları bahtları açık olsun. Tabii onları buraya yollayan annelerden, babalardan Allah razı olsun. Devletimize hizmet edecek çocuklarımızın, milletimize gönülden bağlı olan çocuklarımızın iyi yetiştirilmesi ve iyi yetişen çocuklarımızın da iyi yerlerde olması lazım. Yarınlar onlara emanet. Onların biz bugün yollarını çizeceğiz. Yarın onlar da bizim yolumuz çizecekler. Rabbim evlatlarımıza, torunlarımıza hayırlı ömürler versin, acılarını göstermesin. Tekrar kurslarda emek veren tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ailelerimize teşekkür ediyorum. Katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Ali Gülden ise; “4-6 yaş Kur'an Kurslarımızda Rabb'ini tanıyan, peygamberini tanıyan, kitabını tanıyan, annesini babasını, milletini, devletini seven nesiller yetişiyor. Hocalarımız bu uğurda büyük emek ve çaba sarfediyorlar. Sizler yavrularınızı bu kurslarımıza verdiniz, ben her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama siz verdiğiniz gibi sizinle aynı apartmanda oturan, sizin akrabanız, komşunuz olanların da bu kurslara yavrularını yönlendirmeleri noktasında bir gayret ve çabayı sizden beklediğimizi buradan ifade eder, tekrar her birinize programımızı teşrifleriniz sebebiyle hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Sayın Valimize de bu süreç içerisinde bizlere verdiği katkılar ve programımızı teşrifleri sebebiyle hasseten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program sonunda Vali Ziya Polat öğrencilere madalya takdim etti. İl Müftüsü Ali Gülden ise Kur'an Kursunda görevli yönetici ve öğreticilere başarı belgesi takdim etti. Mustafa Babayiğit