Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'inci ve 13'üncü maddeleri gereğince İdari İşleri Başkanlığına Metin Kırat, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne Hasan Doğan, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne Hakkı Susmaz, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Bilal Şentürk, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Mehmet Tuncer, Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Bal atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Genel Başkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandı. Atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine şu isimler yeniden atandı: Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı'na Kadir Dinç, Selim Argun ve Burhan İşliyen; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekterliğine Seyfullah Hacımüftüoğlu, Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Yunus Arıncı; Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri olarak Mehmet Emin Baysa, Abdulkadir Polat, Ferhat Karaş, Sami Kalaycı, İsmail Kurul, Salih Tanrıkulu, Abdurrahman Özçelik, Talip Uzun; Strateji ve Bütçe Başkanlığına İbrahim Şenel, Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcıları olarak İsa Atçeken, Kutluhan Taşkın, Abdullah Rıdvan Ağaoğlu; Devlet Arşivleri Başkanlığına Uğur Ünal, Devlet Arşivleri Başkan Yardımcıları olarak Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir, Sebahattin Bayram, İletişim Başkanlığına Fahrettin Altun, İletişim Başkan Yardımcıları olarak Çağatay Özdemir, Evren Başar; Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına Yasin Yıldız; Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılıklarına Hüseyin Yazıcı, Adnan Gayhan, Ahmet Çapoğlu atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına ise, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Huriye Martı ve İbrahim Hilmi Karslı yeniden görevlendirildi. İHA/Haber Merkezi