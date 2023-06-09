Açıktan atanan sürekli işçilerin Yozgat’ta yerleştirme kurası, adayların katılımına açık olarak gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise, “4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılmak üzere çeşitli meslek gruplarında asıl olarak yerleşerek atanmalarına engel bulunmadığı tespit edilen sürekli işçilerin tercihleri ile açılan kontenjan sayıları dikkate alınarak, Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda adayların katılımına açık olarak yerleştirme kura çekimi yapıldı” denildi. Haber Merkezi