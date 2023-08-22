Başkan Zararsız, “Hükümetin ve ek protokol imzalayan belediyelerin bu duruma kayıtsız kalmayarak ücret düzenlemesine giderken bu belediyelerin emekçileri mağdur etme kararlarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz” dedi.

Zararsız yaptığı açıklamada, “Yüksek enflasyonun getirdiği hayat pahalığı, toplu iş sözleşmelerimizle aldığımız zamları anlamsız kıldı. Belediyede çalışanları ne kadar mutlu edilirse belediyelerin hizmet kalitesi de o derece artar. HAK-İŞ/HİZMET-İŞ SENDİKASI olarak, her zaman toplu iş sözleşmelerimizi masada imzalamaktan yanayız. Ancak çalışanlarımızın haklı talepleriniz görmezden gelemeyiz. Çünkü bu insanlar ev geçindiriyor, çocuk okutuyor, kira ödüyor, geçine bilecekleri bir ücret istiyor.İşçilerin mutsuz olduğu bir yerde kimse huzurlu olmaz. İşçilere gelince ince hesap yapanlar, hayat pahalılığını görmezden gelenler, işçileri sefalet ücretine mahkûm edenler şunu iyi bilsinler ki; İşçilerin mutsuz olduğu yerde kimse huzurlu olamaz. Bize iş barışından ve adaletten bahsetmenin yaklaşımı ortadayken hiçbir karşılığı yoktur. Evet, belediyelerimizin ekonomik sıkıntılarını biliyoruz ancak bunun müsebbibi işçilerimiz değildirler. Biz kışın doğalgazlı, yazın klimalı odalarda değil, yazın kavurucu sıcağında, kışın dondurucu sağunda çalışıyoruz. Depremlerde, sellerde ve salgınlarda belediye işçileri her zamanen ön safta yer almıştır. Mali tablodan bütçeden bahsederek, şehrimizin kahramanlarının emekçilerin insan onuruna yaraşır ücret talep etmelerini engellemeyin. Eğer gerçekten belediyelerin mali durumu sıkıntılı ise çalışma barışı ve huzuru sağlama adına ücret eşitliği sağlayacak bir denge kurun. Hiç kimse uygulama ve davranışlarıyla işçileri ikinci sınıf vatandaş olarak göremez. Hepimiz işyerlerimizin ortak paydaşları, bu ülkenin yurttaşıyız. Bu ülkede ailesini rahat geçindirecek ücret almayı herkes hak etmektedir. Bu insanlar sizin mesai arkadaşınız, çalışma hayatında huzur ve barışın devamlılığının sağlanması adına bu insanları enflasyona ezdirmeyin. Belediye ve belediye şirket işçilerinin, kamudaki emsallerine yakın bir ücrete ulaşabilmeleri, üyelerimizin kazanılmış haklarının korunması, çalışma hayatında huzur ve barışın devamlılığının sağlanması adına, ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle, Yozgat Şube Başkanlığımızın yetkili olduğu işyerlerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesi devam eden, ücretleri düşük olan işyerlerine ek protokol talebi için resmi yazı yazdık.

Bu yazılarımıza duyarsız kalmayan, çalışanlarını enflasyona ezdirmeyen, belediyenin imkânlarını sonuna kadar zorlayarak ek protokol ve toplu iş sözleşmeleri imzalayan; Sorgun Belediye Başkanı Sayın Mustafa Erkut Ekinci’ye, Sarıkaya Belediye Başkanı Sayın Ömer Açıkel’e, Şefaatli Belediye Başkanı Sayın Müjdat Karaca’ya, Çekerek Belediye Başkanı Sayın Eyyüp Çakır’a, Aydıncık Belediye Başkanı Sayın Ahmet Koçak’a, Yenifakılı Belediye Başkanı Sayın Soner Yalçın’a, Saraykent Belediye Başkanı Sayın Ahmet Öçal’a, Çayıralan Belediye Başkanı Sayın Ömer Codar’a, Doğankent Belediye Başkanı Sayın Doğan Sungur’a, Ozan Belediye Başkanı Mustafa İleri’ye, Belekcehan Belediye Başkanı Sayın Şahin Arısoy’a, Baydiğin Belediye Başkanı Sayın Osman Uslu’ya, Çiğdemli Belediye Başkanı Sayın Ahmet Sungur’a, Yeniyer Belediye Başkanı Sayın Burhan Güvenç’e Yamaçlı Belediye Başkanı Sayın Şaban Altıntaş’a Sırçalı Belediye Başkanı Sayın Ferit Koçyiğit’e sendikamız, şahsım ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. Yüksek enflasyon nedeniyle ek protokoller yapmak zorunlu hale gelmesi nedeniyle şube başkanlığımızın yetkili olduğu ve yüksek enflasyon nedeniyle ücretleri düşen çalışanlarımız için yazılan resmi ek protokol talep yazımıza, Akdağmadeni Belediyesinden, Kadışehri Belediyesinden, Boğazlıyan Belediyesinden, Ovakent Belediyesinden, Halıköy Belediyesinden, Özükavak Belediyesinden, Gülşehri Belediyesiden her hangi bir cevap gelmemiştir. Buradan Ek Protokol isteğimize cevap vermeyen ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam eden Kıymetli Belediye Başkanlarımıza çağrı yapıyorum” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir