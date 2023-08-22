Akdağmadeni Belediyesi tarafından hayata geçirilen Selanik Parkı ve Mübadele Anıtı tamamlandı.

Selanik Parkı ve Mübadele Anıtı hakkında açıklamada bulunan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Akdağmadeni'mizin önemli unsurlarından olan Lozan Mübadillerimiz adına yaptığımız Selanik Parkı ve Mübadele Anıtı’nı ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ata yurdundan Ana Yurda yapılan göç sırasında çekilen zorlukların, mutlulukların, umutların unutulmaması adına yapımına başladığımız park, Çamlık Mahallemizde tüm güzelliğiyle kapılarını vatandaşlarımıza açtı” dedi.

Selanik Parkı ve Mübadele Anıtı’nın tamamlanmasıyla ilgili açıklamasına devam eden Başkan Nezih Yalçın, “Kıymetli hemşehrilerim, ilçemizde bulunan mezbelelik, atıl alanlardan birini daha çiçek gibi yapıp vatandaşımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çamlık Mahallesi Sosyal Hizmet Merkezi Binamızın arkasında bulunan alana Selanik Parkı ve Mübadele Anıtını inşa ettik. Hepinizin bildiği gibi Selanik Türkiye Cumhuriyeti'mizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu şehir. Selanik kadim Türk yurdu. Selanik Sultan Abdülhamit Han Hazretleri’nin gözyaşları arasında terk ettiği diyar. Mübadele anıtımız ise Lozan Mübadelesi esnasında ülkemize gelen, Balkanlardaki görevini hakkıyla tamamlayıp asli vatanına dönen kardeşlerimizin karşılaştığı sıkıntıları konu alan, iki ana resimden bir tanesidir. İlçemizin yetiştirdiği kıymetli seramik sanatçılarımızdan Rahmi Gedik kardeşimizin eseri olan anıtımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İlçemizin asli unsurlarından olan Muhacir kardeşlerimizden vefat eden kıymetli büyüklerimize rahmet diliyor, hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler diliyorum. Her ne kadar ülke sınırlarımız 783 bin 562 kilometrekare olsa da gönül coğrafyamız Altaylar'dan Tuna'ya, Malazgirt'den, Viyana'ya, Yemen'den, Sibirya'ya uzanmaktadır. Ata diyarımız Selanik bizim Kızılelmalarımızdan biridir. Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan” dedi. Mustafa Babayiğit