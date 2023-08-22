Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayata geçirilen "Çankırı Koyunculuğunun Geliştirilmesi Irk Islahı” projesi çerçevesinde Çankırı Canlı Hayvan Pazarı’nda koç dağıtım töreni gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 110 üreticiye çekilen kurayla yüzde 50 hibeli 110 adet koç dağıtıldı. Koçları alan vatandaşlar büyük heyecan yaşadı.

“Birinci sınıf koçları ilimize kazandırdık”

Törende konuşan Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, “Birinci sınıf koçları ilimize kazandırdık. Belki, bireysel düşündüğünüzde ’bir koç’ diyebilirsiniz ama bu koç, en az 3 yıl kullanılacak ve binlerce yeni ve kaliteli gen kaynağı ilimize kazandırılacaktır. Koyun varlığı olarak yüzde 75’in üzerinde ‘Akkaraman’ ırkına sahip birisi olduğumuz için başlangıçta 110 adet Akkaraman koçumuzu seçtik. Bize talep eden yetiştiricilerimizin yüzde 80’inin isteğini karşılamış olduk. Bu azımsanmayan bir örnek. Talebin yüzde 80’ini karşılamak, hakikaten takdir edilmesi gereken bir rakam. Daha sonra, diğer ırklardan ’merinos’, ’kıvırcık’ta yüzde 20 gibi bir yoğunluğa sahibiz. Yine şartları zorlayarak bütçesini ayarladık. İnşallah önümüzdeki günlerde ‘Merinos’ ırkı, yine birinci sınıf koçlarında talebini alıp dağıtımını yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

“Koçumuzu almak için bekliyoruz”

Koç dağıtımı için hayvan pazarına geldiğini belirten İsmail Yiğitoğlu, “Çankırı Canlı Hayvan Pazarı’na koç dağıtımı için geldik. Kura ile koçların sahipleri belli oluyor. Biz de koçumuzu almak için bekliyoruz” dedi.

“Biraz heyecanlıyız”

Koç kurasında büyük heyecan yaşadığını ifade eden Muhammet Turcan ise “Buraya koç dağıtımı için geldik. Şuanda kuraların açıklanıp sıramızın gelmesini bekliyoruz. Biraz heyecanlıyız” ifadelerini kullandı. İHA