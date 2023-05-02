Gazetemiz Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Sema Nur Koçaker ile seçim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili adayı Zeliha Çevik, Yozgat için önemli projelerinin olduğunu ifade etti.

‘ADALETSİZ BİR YARIŞ’

Milletvekili adayı Zeliha Çevik seçim çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada; “Bu kadar ambargoya rağmen vatandaşlarımızdan çok büyük ilgi var. Zafer Partisi olarak basından ambargo yiyoruz sürekli. Cumhurbaşkanı adayımızı kanallar Sinan Oğan yeni yeni göstermeye başladılar bir senedir bunun kavgasını veriyoruz. Gezdiğimiz yerlerde özellikle Suriyelilerden, sığınmacılardan rahatsız olan insanlarımız var. Türk Milletçiliğinin bir adayı olmaması Türk milliyetçilerinin artık çok farklı noktalara kaymasından dolayı bizlere çok büyük ilgi var. Yaş ortalaması biraz daha gençlerimiz büyük ilgi gösteriyor. İlçe ilçe esnaf, Pazar yerlerini geziyoruz. Pazar torbamız var üzerinde 13 Milyon sığınmacı sofradan kalktığında bu torba daha ucuza dolacak yazılı Pazar torbalarımız var bir propaganda aracı olarak düşünüyoruz. Adaletsiz bir yarış içerisindeyiz. Bizler elimizden geldiğince çalışıyoruz. İnsanlara sezimizi duyurmaya kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş İnsanların bizleri tanıdığını görüyoruz. İnsanlar hangi partiye üye olursa olsun sığınmacılardan büyük rahatsızlar. Bizler genç Milletvekili adaylarıyız ve bizim gibi bir çok genç aday var. Yaşlıların artık siyaset sahnesinden çekilmeli bundan sonra 5 yıl sonra siyasetten şuan ki siyasetçileri görmeyeceğiz. Gençlerin yavaş yavaş sahneye geçmesi gerekiyor. Sinan Oğan gibi isimlerin o sahnede damgalarını vurması gerekiyor. Parti olarak gençlere önem veriyoruz. Gelecek gençlerimizin elinde” diye konuştu.

‘MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMIŞ HERKES BAŞARISIZ’

Milletvekili adayı Tuğrul Şimşek ise; “Yozgat’ın nüfusu maalesef 700 binlerden 400 binlere düştü. Bu düşüşün bu zamana kadar Yozgat’ta siyaset yapmış herkesin Yozgat üzerinde başarısız olduğu demektir. Cumhuriyet döneminden itibaren baştan sona kadar son 20 yılı bu işin içerisine ekliyorum Yozgat’ın nüfusu bu kadar düşmüşse Milletvekili sayısı 500’den 600’e çıktığında Yozgat’ın milletvekili sayısı 6’dan 4’e düştü ise bu zamana kadar Yozgat’ta milletvekilliği yapmış herkes başarısız demektir. Yeni Milletvekili adaylarımız var bunlar 2-3 dönem Milletvekilliği yapmış zaten Yozgat bir yere gidememiş zaten başarısız olmuş. Bir insan aynı şeyi deneyerek sonuç elde edemez. Bizlerin Yozgat’tan isteğimiz gençlere daha önce deneyip da başarısız olanları değil de gençlere bu yönde destek verilirse daha iyi sonuçlar alacağını düşünüyorum. Gezdiğimiz yerlerde önümüzü kesenler oluyor bizleri tanıdılar Sinan Oğan’ı tanıyorlar biz size destek veriyoruz diyorlar. Gençlerimizden güzel destekler var. Yozgat için güzel projelerimiz var. Gençler Yozgat’tan kaçıyor. Gençlerin beklentileri farklı. Yozgatlı yaşlıların beklentileri farklı. Yaşlıların isteği gençlerin yaşayacağı şey olmamalı. Yozgat’ta turist gelmiyor. Yozgat tarih, kültür kenti buna yönelik güzel çalışmalar yapılabilir. Sorgun’da bulunan Kerkenes, Sarıkaya’da Roma Hamamı, Aydıncık’ta Kazankaya Kanyonu gibi tarihi yerlerimiz bulunuyor bunlarla alakalı güzel projelerimiz var. Burada seçilen Milletvekilleri genel merkezlerine çalıyorlar. Bizler böyle yapmayacağız. Komşu illerimiz olan Çorum’a, Nevşehir’e turist gidiyor Yozgat’a gelmiyor. Kerkenes tanıtım açısından çok müsait bir yer bununla alakalı güzel projelerimiz var” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir