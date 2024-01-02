Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yener, 2024 Yerel Seçim için katılacak partilerin belirlendiğini duyurarak, "Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi dileğiyle, yeni yılınızı kutluyorum" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 1 Ocak 2024 itibarıyla seçim takviminin başladığını belirterek, Mahalli İdareler Seçimleri'nin tüm siyasi partilere ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Yener, seçimlere katılma hakkı kazanan 36 siyasi parti olduğunu vurgulayarak, demokratik sürecin tüm katılımcılar için adil ve şeffaf bir şekilde işleyeceğine inancını dile getirdi.
YEREL SEÇİME KATILACAK PARTİLER
İşte seçime katılacak partiler:
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluşu Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye PartisiKaynak: Haber Merkezi