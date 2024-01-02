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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Yener, 2024 Yerel Seçim için katılacak partilerin belirlendiğini duyurarak, "Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi dileğiyle, yeni yılınızı kutluyorum" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 1 Ocak 2024 itibarıyla seçim takviminin başladığını belirterek, Mahalli İdareler Seçimleri'nin tüm siyasi partilere ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Yener, seçimlere katılma hakkı kazanan 36 siyasi parti olduğunu vurgulayarak, demokratik sürecin tüm katılımcılar için adil ve şeffaf bir şekilde işleyeceğine inancını dile getirdi.

YEREL SEÇİME KATILACAK PARTİLER

İşte seçime katılacak partiler:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluşu Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi