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1999 yılında meydana gelen Gölcük depremi sonrasında hayata geçirilen Özel İletişim Vergisi'ne 1 Ocak tarihi itibarıyla 140 lira zam yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta sonu Resmi Gazete'de yayımlanan Özel İletişim Vergisi Tebliği, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, 1999 Gölcük depremi sonrasında başlatılan Özel İletişim Vergisi ücretine 140 lira zam uygulanacak.

Operatör fark etmeksizin, faturalı veya faturasız yeni hat sahibi olan her bireyin ödemekle yükümlü olduğu Özel İletişim Vergisi, 2023 yılında 260 TL seviyesindeydi. Ancak yeni yılın başlamasıyla birlikte, Özel İletişim Vergisi'ne 140 lira eklenerek bu miktar 400 liraya yükseldi. Bireyler, belirlenen ücreti operatörlere ilettikleri takdirde, ödemelerini 12 aylık taksitler halinde faturalarına yansıtarak gerçekleştirebilecekler.