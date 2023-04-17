Yeniden Refah Partisi 28. Dönem Yozgat Milletvekili adayları Nihat Kayhan, Yaşar Demir, Hasan Şahingöz, İlyas Güler seçim çalışmalarına Boğazlıyan’da başladı.

SORUNLARI DİNLEYİP, KENDİLERİNİ TANITTILAR

Seçim çalışmaları için Boğazlıyan’a giden Yeniden Refah Partisi 28. Dönem Yozgat Milletvekili adayları Nihat Kayhan, Yaşar Demir, Hasan Şahingöz, İlyas Güler burada esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdiler.

Ziyaretler esnasında esnaflarla sohbet edip sıkıntılarına kulak veren milletvekili adayları çalışmalara tam gaz devam edeceklerini söyledi.

Hem esnafı hem de vatandaşa kulak veren Yeniden Refah Partisi milletvekili adayları sıkıntıları ve sorunları not etti.

Gündüz esnaf ve vatandaşı dinleyen milletvekili adayları akşam ise iftar programına katıldı. İftar programı öncesinde milletvekili adayları Boğazlıyanlı vatandaşa kendilerini tanıttılar. Program öncesinde tek tek kürsüye çıkan adaylar açıklamalarda da bulundular.

Bir süre önce Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından rozeti takılan ve Yeniden Refah Partisi’ne üye olan, Yozgatlı sevilen iş insanı Hanifi Kızıltaş’ın Boğazlıyan’da düzenlediği iftar programında bir araya gelen partililer istişareler de bulundular. Melike Aslı Arslan