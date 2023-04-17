Millet İttifakı Yozgat Milletvekili adayları Lütfullah Kayalar, Ali Keven, İsmail Yılmaz ve Nafiye Balçık gazetemiz Genel Koordinatörü Mustafa Babayiğit ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan ile sohbet etti.

Millet İttifakı Yozgat birinci sıra adayı Lütfullah Kayalar, ilk medya kuruluşu ziyaretlerini Yozgat’ın en köklü gazetesi olan İleri Gazetesine yaptıklarını belirtti.

Geçmiş dönemlerde Yozgat’a yapılan yatırımlar ve hizmetlerden bahseden Kayalar, “Yozgat eski dönemlerde emniyet görevlileri için şark görevi olarak gerçekleştirdik. O dönemlerde şark görevi olmasından dolayı oldukça iyi bir emniyet kadrosu görev yapar hale geldi. Şark bölgesi olmasında ikinci bir düşüncemizde hastanelerimizde doktor eksiğinin giderilmesiydi. Sağlık Bakanlığımızla Yozgat’ı doğu hizmetine saydırdık hastanemiz doktorlarımızla dolup taştı. Bizim ilimizin çok avantajları var inşallah Allah kısmet ederse bu avantajları bu yeni dönemde de en iyi şekilde hem dile getirmek hem de Ankara’da bunların gerçekleştirilmesi için medya kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, partilerimiz ve milletvekillerimiz ile birlikte bunları yapmaya çalışacağız. Güzel bir döneme giriyoruz. Seçimlerimize 26 gün kaldı. 26 gün sonra inşallah Yozgat’ımız için hayırlı neticeyi milletimiz karar verecek. Milletin kararına saygı duymak demokrasinin gereğidir hepimizde ona saygılı olarak millet için ne hizmet yapmak gerekiyorsa o görev için canla başla çalışmayı isteriz” dedi.

Millet İttifakı Yozgat Milletvekili adayları Ali Keven, İsmail Yılmaz ve Nafiye Balçık ise kendilerini tanıtarak Yozgat’a hizmet için yola çıktıklarını belirttiler. Alpaslan Demir