Yozgat Müftülüğüne bağlı TOKİ Köyevi Kur’an Kursu’nun yıl sonu etkinliği mahalle sakinleri ve öğrencilerin yoğun katılımıyla kutlandı.

TOKİ Köyevi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Müftüsü Ali Gülden, mahalle muhtarları, öğrenciler, veliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Katılımcılarla sohbet eden Müftü Ali Gülden, “İhtiyaç odaklı Kur’an kurslarının mahalle sakinlerinin birlik ve beraberliğine etkisine bu etkinlikte şahit olmaktayız” dedi.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Gülden, kurs öğreticisi Ayşe Ersoy’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.