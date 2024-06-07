Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, önceki gün gece Sorgun’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralananlar için bir taziye mesajı yayımladı.

Aydoğmuş, mesajında şunları ifade etti: "Dün gece Sorgun yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Akdağmadeni ilçemizin çok değerli esnafı, gülen yüzüyle çevresine neşe katan, kalbinde hep iyilik taşıyan, büyüğüne saygı küçüğüne sevgi ile yaklaşan, yardımsever, hoş sohbetli insan İlhami Altıntaş kardeşimizin vefatını derin üzüntü içinde öğrendim. İlhami kardeşime Allah’tan rahmet, çok değerli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekânın cennet olsun. Kazada yaralı kurtulan ve hastanede tedavisi devam eden yaralı kardeşlerimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum" dedi.