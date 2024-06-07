Merkez kampüsü ve ilçe yerleşkelerinde düzenlenen mezuniyet törenlerinde toplam 4 bine yakın öğrenci diplomalarını alarak mezun oldu.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerin mezuniyet törenine katılarak mezuniyet coşkusuna ortak oldu.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, törenlerde yaptığı konuşmada Yozgat Bozok Üniversitesi’nin büyük bir aile olduğunu ve 18 yaşında genç bir üniversite olarak başarılarla dolu bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Üniversitenin başta endüstriyel kenevir olmak üzere, AR-GE, bilimsel çalışmalar, eğitim ve öğretim ve uluslararasılaşma gibi alanlarda önemli başarılara imza attığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yaşar, bu başarıların üniversitenin itibarlı vizyonunu ve şehrin temsil gücünü artırdığını ifade etti.

Prof. Dr. Yaşar, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Times Higher Education Genç Üniversite Sıralamasında 501-600 aralığında yer alarak Türkiye’den 20 üniversiteyle birlikte listeye girdiğini ve büyük bir başarı elde ettiğini söyledi. Ayrıca, üniversitenin akredite konusunda üniversiteler arasına girdiğini ve uluslararası bilimsel sıralamalarda yüzde 30’luk dilime girerek birçok devlet ve özel üniversiteyi geride bıraktığını belirtti. Bu başarıların araştırma ve proje esaslı bir üniversite modeli benimsenmesinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Yaşar, amaçlarının Orta Anadolu’da örnek teşkil eden, Yozgat’a ve ülkeye değer katan bir üniversite olmak olduğunu ifade etti.

Üniversitenin sosyal ve kültürel etkinliklerde de dopdolu bir yıl geçirdiğini belirten Rektör Yaşar, bahar şenliklerinde yaşanan coşku ve mutluluğun hala akıllarda olduğunu söyledi. Mezuniyet törenlerinde 4 bin öğrencinin ve ailelerinin mutluluğuna ortak olduklarını ve bu büyük tabloya üniversite ve Yozgat olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin Yozgat’ın gelişmesi ve kalkınması için önemli bir marka değeri taşıdığını dile getiren Rektör Prof. Dr. Yaşar, üniversiteye şehrin tüm yerel dinamiklerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve hayırseverlerin katkılarını beklediğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Yaşar, öğrencilere hitaben, çağın gerektirdiği teknik imkanlar ve şartlar doğrultusunda en iyi şekilde yetişmeleri için gayret ettiklerini belirtti. Bu başarıda, öğrencileri yetiştiren ailelerin, bilgi, beceri ve disiplinle onları yetiştiren hocaların katkısının yadsınamaz olduğunu söyledi ve hepsine ayrı ayrı teşekkür etti. Yeni bir sayfanın açıldığı günde öğrencileri başarılarından dolayı bir kez daha kutlayarak gelecekte de aynı azim ve kararlılıkla yollarına devam etmelerini diledi.

Veteriner Fakültesi ve Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu bu yıl ilk mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadı. Ayrıca mezuniyet törenlerinde İsrail’in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edilerek kınandı.