Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, vatandaşları düğün, nişan, asker ve kutlamalarda rastgele havaya ateş edilmemesi konusunda uyardı.

Amaçlarının ateş açılması sonrası yaşanabilecek olumsuzlukları önlenmek olduğunu belirten Vali Özkan, “Mutluluğunuza Gölge Düşürmeyin” sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında güvenlik güçleri çeşitli bilgilendirme etkinlikleri ve organizasyonlar düzenlediğini söyledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Düğünlerde, kutlamalarda ve diğer ortamlarda insanların güvenliğini kasten tehlikeye sokan, medeniyet dışı ve insan onuruna yakışmayan davranışlarda bulunanları Polis ve Jandarma ekipleri takip ediyor. Amacımız insanların anlık keyfiyeti sonucu başka yaşamlara son verilmesini engellemek ve silah atma olaylarına karşı farkındalık oluşturmak. Siz de çevrenizde tanık olduğunuz benzeri olayları 112’ye bildirin” ifadelerini kullandı.