Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 7 Haziran "Türk İşaret Dili Bayramı" dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Müdürlük personeli Yozgat Belediyesi Zarife Nine Konağında İşitme Engelliler Derneği ile bir araya gelerek günlerini kutladı.

Türk İşaret Dili Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, “Türk İşaret Dili, uluslararası katılımlı bir toplantıyla ülkemizde bilimsel bir etkinlikte ilk defa gündeme getirilmiştir. Bu etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yirmi işitme engelli okulunda bulunan öğrencilerden derlenen parmak alfabesi, katılımcıların katkılarıyla belirlenmiş ve ölçünlü (standart) Türk İşaret Dili Parmak Alfabesi kabul edildi” ifadelerini kullandı.