Valilik tarafından vatandaşlar, abartılı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik dinlenmesi konusunda uyarıldı.

Konu ile ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Abartı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik dinlenmesi, ilimiz genelinde huzur ve sükûneti olumsuz etkilemekte. Bu durum, özellikle gece saatlerinde vatandaşlarımızın rahatsız olmasına yol açmaktadır” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Abartı Egzoz Kullanımı: Araçlarda abartı egzoz kullanımı, sağlık ve toplum sağlığına zarar verir. Yüksek ses ve çevre kirliliğine neden olan bu tür değişiklikler, yasal olarak yasak ve cezai işleme tabidir.

Yüksek Sesle Müzik Dinleme: Araçlarda veya açık alanlarda yüksek sesli müzik dinlenmesi, halkın huzurunu bozmaktadır. Bu tür davranışların da yasal yaptırımları vardır.

Emniyet birimlerimiz denetimlerini artırarak sürdürmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın da, toplumsal yaşamı koruma adına, duyarlı davranmalarını rica ediyoruz.

Şikayet ve İhbar: Abartı egzoz ve yüksek sesle müzik gibi rahatsızlık veren durumlarla karşılaştığınızda, ilgili birimlere 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı üzerinden ihbarda bulunabilirsiniz.

Unutmayalım ki, huzurlu ve yaşanabilir bir Yozgat için hep birlikte çalışmalıyız.”